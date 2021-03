Do garderoby Julii Wieniawy już zawitała wiosna, a gwiazda, która słynie ze świetnego oka do trendów i błyszczy nie tylko na czerwonym dywanie, właśnie pochwaliła się swoją stylizacją, która zdecydowanie jest jednym z najmodniejszych looków na nadchodzący sezon. Co więcej, tym razem odtworzenie go naprawdę jest zasięgu każdej z nas, bo pochodzi nie od słynnych projektantów, a ze znanej sieciówki. Któraś z tych perełek koniecznie powinna znaleźć się w twojej szafie.

Jeansowy total look Julii Wieniawy

Julia Wieniawa od lat inspiruje swoimi stylizacjami - zarówno tymi, które wybiera na wielkie wyjścia, jak i tymi codziennymi. Tym razem gwiazda postawiła na jeansowy total look, który wcale nie jest taki oczywisty, bo łączy w sobie dwa ponadczasowe kolory - denim i biel, dzięki czemu jest w jednym z największych trendów, czyli efektem tie-dye! Co więcej, cała stylizacja jest z... Pull&Bear!

Jeansowa, oversize'owa niebiesko-biała katana ze wzorem tie-die to prawdziwy hit na nadchodzący wiosenno-letni sezon! Co więcej kosztuje ona tylko 199 zł i daje nam prawdziwy popis przy tworzeniu stylizacji. Bez względu na to, czy tak jak Julia Wieniawa postawimy na jeansowy total look, czy zestawimy ją z sukienką, materiałowymi spodniami czy spódnicą, jednego możemy być pewne - nie przejdziemy niezauważone.

Na uwagę zasługują również spodnie, które wybrała aktorka - również z efektem tie-dye. Rozszerzane jeansy z wysokim stanem w stylu lat 90. to prawdziwy hit lansowany przez największe trendsetterki i światowe gwiazdy! W dodatku pasują one na każdą sylwetkę i jak niektórym mogłoby się wydawać, wcale nie są zarezerwowane jedynie dla wysokich dziewczyn. W Pull&Bear upolujemy je już za 139 zł!

Tak mocny i wyrazisty dół i góra potrzebuje odpowiedniej bazy. W tym przypadku Julia Wieniawa postawiła na krótki top w sportowym stylu. Dzięki temu jeszcze bardziej podkreśliła talię i sprawiła, że całość nabrała charakteru jak z dawnych lat. Okrągły dekolt i cienkie ramiączka sprawdzą się w przypadku każdej sylwetki, a top w paski ze stylizacji aktorki kosztuje jedynie 45,90 zł!

Całą stylizację Julia Wieniawa dopełniła butami, które od wielu sezonów wiodą prym. Botki na grubej, traperowej podeszwie były lasowane przez gwiazdy zimą i jesienią, a teraz zyskują o wiele lżejsze wydanie. Te z Pull&Bear są kremowe i gumowe, dzięki czemu idealnie sprawdzą się w przypadku wiosennych stylizacji! Do tego kosztują 199 zł!

Podsumowując, cała stylizacja Julii Wieniawy kosztowała 582,90 zł, a musimy przyznać, że na pierwszy rzut oka wygląda na o wiele droższą. Będziesz chciała ją odtworzyć?

Jak widać aktorka chyba właśnie ma nowe, ulubione spodnie, a w jej mediach społecznościowych pojawił się post, w którym idealnie pokazuje, jak jeszcze można je wystylizować.