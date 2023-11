Julia Wieniawa, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej zarabiających gwiazd młodego pokolenia, uwielbia wyszukane i oryginalne projekty, a jej kreacje wzbudzają bardzo duże zainteresowanie fanów. Ale tak romantycznej stylizacji z pewnością się nie spodziewali! Koniecznie zobaczcie jej najnowszy look!

Reklama

Julia Wieniawa zachwyca w romantycznej sukience polskiej marki!

Młoda aktorka kocha awangardowe marki, luksusowe dodatki i chętnie bawi się modą. W jej garderobie znajdziemy skórzane kurtki, oversize'owe marynarki czy też dżinsy i sportowe sneakersy. Nawet na czerwony dywan, tak jak na imprezę Flesz Fashion Night, wybiera raczej nowoczesne projekty. Jednak tym razem zaskoczyła dosyć romantycznym wizerunkiem, który was zaskoczy!

Aktorka w końcu wyjechała na wyczekane wakacje, które spędziła z mamą we Włoszech. Na swoim Instagramie opublikowała piękne zdjęcia w nowych stylizacjach. Naszą uwagę przyciągnęło to, na którym pozuje w bardzo modnym topie (ten wzór królował na wybiegach największych domów mody!), falbaniastej spódnicy oraz kwiatem we włosach. Poniżej zobaczcie, gdzie kupić komplet, który nosi Julia Wieniawa.

Mat. prasowe

Ten zestaw to projekt polskiej marki Lily Was Here by Liliana Kupidura, która specjalizuje się w szyciu zjawiskowych kreacji, które kochają polskie gwiazdy. Julia Wieniawa wybrała seksowny dopasowany top na ramiączkach w najmodniejszy wzór lata - niebieski nadruk jak z porcelany i spódnicę uszytą z kaskady małych falbanek w kolorze niebieskim. Całość kosztuje 2 tys. złotych, ale trzeba przyznać, że wygląda olśniewająco!

Jak wam się podoba Julia Wieniawa w tak romantycznym wydaniu?