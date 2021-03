Julia Wieniawa w boskim zestawie z kamizelką w kratkę od Stradivarius! Wiemy, ile kosztuje ten model idealny na wiosnę 2021

Julia Wieniwa opublikowała na Instagramie nową stylizację z kamizelką w roli głównej. Gwiazda tym razem postawiła na znaną sieciówkę. Ten model jest dostępny w Stradivariusie i idealnie sprawdzi się do jeansów, szortów i spódnic o długości mini. Jeśli uwielbiacie kratę - ten model jest dla Was!

ZOBACZ WIDEO Julia Wieniawa pokazała czułości z Nikodemem Rozbickim. Jeszcze nigdy nie publikowali tak intymnych nagrań 00:32

Julia Wieniawa w boskim zestawie z kamizelką w kratkę Stradivarius!

Julia Wieniawa niedawno została jedną ambasadorek kampanii Varius marki Stradivarius. W kampanii podkreślana jest różnorodność, a hiszpański gigant do współpracy zaprosił siedem rozpoznawalnych kobiet z całego świata.

Gwiazda serialu "Zawsze warto" zaprezentowała się właśnie w kamizelce tej marki, która idealnie sprawdzi się na wiosnę 2021. Jak wiadomo kamizelki wróciły do łask, zarówno te dzianinowe noszone na koszule, jak i te rozpinane. Julia Wieniawa wybrała jeden z najmodniejszych tweedowych wzorów, który można kupić w Stradivariusie za 159 zł. Ten model dostępny jest w rozmiarach XS-XL. Można dokupić do niej spódnicę w ten sam deseń w stylu lat 90. za 89 zł i stworzyć wyjątkowy look na wiele okazji.

Julia Wieniawa hitową kamizelkę połączyła z białym ponadczasowym topem i szerokimi jeansami. Trzeba przyznać, że wygląda świetnie, co podkreślają jej fanki:

Super stylówka Kochana wyglądasz rewelacyjnie 😍 Bardzo mi się podoba!💙 Super kamizelka ❤️ Poluję na taka 🔥

Sami spójrzcie na nowy look Julii Wieniawy!

Instagram

Kamizelkę marki Stradivarius można kupić w nowej kolekcji marki za 159 zł.