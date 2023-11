2 z 5

Zaczynamy od tego, co tygryski lubią najbardziej. Albo raczej: panterki. Bez względu na to, co myślicie o wzorze w lamparcie cętki, nie sposób mu odmówić retro skojarzeń z latami 90. Jeśli wystylizujecie je tak jak trzeba, futro w cętki może być najlepszym przyjacielem każdej fashionistki. Dowody rzeczowe? Balenciaga jesień/zima 17, Valentino na sezon przedjesienny 18 oraz Louis Vuitton resort 18. Dla nas to wystarczające powody.