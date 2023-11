1 z 7

Julia Wieniawa jeszcze kilka dni temu wygrzewała się w słońcu na Dominikanie. Naszą uwagę zwróciła nie tylko jej idealna figura, ale też oryginalny strój kąpielowy z prowokującym napisem na majtkach "Love to be wet".

Co to za marka kostiumu? Gdzie można go kupić? Spieszymy wam z odpowiedzią! Wszystko znajdziecie w galerii!

Zobacz koniecznie: Jak wygląda mieszkanie Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego