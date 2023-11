1 z 5

Julia Wieniawa na pokazie marki La Mania

Julia Wieniawa zadała szyku na pokazie marki La Mania! Młodziutka gwiazda z każdym kolejnym pojawieniem się na salonach utwierdza w przekonaniu, że powoli wyrasta na nową ikonę stylu. Aktorka postawiła na klasyczne połączenie bieli i czerni, które przełamała jaskrawą czerwienią. Długa, biała koszula z szerokim czarnym pasem, podkreślającym talię została przełamana lateksową kurteczką z rozpinanymi rękawami. To czerwone cudo to projekt polskiej marki MIDO. Stylizację uzupełniły najmodniejsze buty tego sezonu, czyli kozaki overknee, czyli sięgające do połowy uda. Czarny kolor, niewysoki, cieniutki obcas oraz spiczasty czubek sprawiają, że ten model butów gwarantuje optyczne wydłużenie nóg aż do nieba!

Gdzie znaleźć podobne? Kupicie je w niemal każdej sieciówce! Wyszukaliśmy bardzo podobne do tych, które miała na sobie Julia Wieniawa na pokazie La Manii. Sprawdźcie na następnej stronie!

