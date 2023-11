"Cudo, przepiękny!" Fanki zachwycają się swetrem Julii Wieniawy, a my odpowiadamy gdzie go kupić! PS. To znana sieciówka! ;)

"Cudo, przepiękny!" Fanki zachwycają się swetrem Julii Wieniawy, a my odpowiadamy gdzie go kupić! PS. To znana sieciówka! ;)