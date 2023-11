1 z 5

Uwaga – rzućcie wszystko co robicie. Julia Wieniawa i Antek Królikowski właśnie po raz pierwszy pokazali się fotoreporterom ze swoim uroczym kundelkiem, który wabi się Klasyk.

Tak, my też uważamy, że to absolutnie najsłodsza rzecz jaką dziś ujrzeliśmy. Jeśli się z nami zgadzacie (i jeśli się z nami nie zgadzacie), to zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się co mieli na sobie Antek i Julia (no i przyjrzeć się lepiej ich rozbrajającemu czworonogowi).

