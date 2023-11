1 z 5

Czekacie na nową edycję programu „Azja Express"? My zdecydowanie tak. Po pierwsze, w drugim sezonie gwiazdy zostały wysłane do słynących z ekstremalnych warunków i nierówności społecznych Indii. A po drugie? Będziemy mogli obserwować jak po ulicach Bombaju czy Delhi biega Joanna Przetakiewicz, do tego w towarzystwie Łukasza Jakóbiaka.

Czy na co dzień żyjąca w luksusach projektantka mody poradzi sobie w spartańskich warunkach indyjskich slumsów? Tego dowiemy się dopiero 6 września, kiedy TVN wyemituje pierwszy odcinek show.

Ale już teraz możemy się przyjrzeć stylizacji Joanny Przetakiewicz na konferencji najpopularniejszego programu TVN. Wiemy skąd jest jej sukienka i ile kosztuje! Dowiecie się tego przeglądając naszą galerię.

