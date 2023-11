Lubicie stylizacje Joanny Koroniewskiej, więc często je dla Was pokazujemy. Żona Macieja Dowbora bardzo dobrze wie, co jest teraz na topie! Ostatnio była aktorka serialu "M jak miłość" udała się na urlop nad polskie morze. Pogoda nie zachwyciła, ale Joanna Koroniewska była przygotowana i na taką okazję. Pewnie myślicie, że gwiazda ubrała kalosze, kurtkę przeciwdeszczową i z rąk nie wypuszczała parasolki? Prawda okazuje się zupełnie inna. Tylko spójrzcie!

Joanna Koroniewska na urlop z rodziną udała się nad polskie morze. Jak sama pisze, północ Polski to jej Bali i Malediwy w jednym. W kraju nie musi obawiać się o pająki, karaluchy, jaszczurki czy węże. Jedynie o pogodę, jednak i na nią gwiazda ma swój sposób!

Tylko kurczę ta pogoda. Na to rzeczywiście NIE MAM wpływu, ale jak jest zimniej to i więcej człowiekowi się chce, przynajmniej ja tak mam. I nie o chuć tu chodzi bynajmniej. A to samochód umyję, a to przepierkę jakąś zrobię, może jakiś mały trening. Zawsze to już coś. Więc jeśli męczą Was dylematy- jechać czy zostać w kraju to JA Was namawiam- zostańcie ze mną, żebym nie tylko ja cierpiałaaaaa, że tu zostałam ???????? - napisała gwiazda na Instagramie.