Joanna Koroniewska już znalazła swoją wymarzoną kreację karnawałową, warto się zainspirować szczególnie, że czas świątecznych imprez i sylwester tuż, tuż! Aktorka należy do jednej z najbardziej stylowych gwiazd w Polsce. Zawsze modnie i oryginalnie ubrana, a jej stylizacje budzą podziw mediów i jej fanów. Ostatnio wrzuciła na swój Instagram zdjęcie błyszczącej seksownej mini. Wiemy skąd pochodzi i ile kosztuje, a do tego przeszukaliśmy sieciówki, żeby znaleźć podobne i najpiękniejsze sukienki na sylwestra i karnawał 2019/2020 za mniej niż 100 zł!

Reklama

Joanna Koroniewska w najmodniejszej brokatowej sukience

Joannę Koroniewską dobrze znamy z roli "M jak miłość", gdzie zdobyła niesamowitą popularność. Od tej pory jej wyjścia na czerwony dywan są zawsze szeroko komentowane przez prasę i fanów. I nie ma się co dziwić, Koroniewska jest jedną z niewielu gwiazd w Polsce, której stylizacje są bardzo kobiece, przemyślane i przede wszystkim modne. Aktora kocha elegancję z nutką nonszalancji, a jej styl i fryzurę próbują naśladować miliony polek. Joasia już poczuła świąteczno karnawałowy klimat i pokazała na swoim Instagramie zdjęcie w sylwestrowej kreacji! Zobaczcie sami!

Sukienka w kolorze starego złota to projekt polskiej marki Just Paul i kosztuje 600 zł. Nie każdy może sobie pozwolić na taki wydatek, dlatego my znaleźliśmy podobne kreacje, które kupicie za mniej niż 100 zł! Krótkie połyskujące mini to prawdziwy hit sezonu. W sklepach znajdziecie prawdziwe perełki zarówno cekinowe, brokatowe, jak i welurowe. Poniżej zobaczcie, co w sezonie 2019/2020 warto upolować - szczególnie, że już ruszyły wyprzedaże!

1. W srebrnej plisowanej sukience na ramiączkach zabłyśniesz jak prawdziwa gwiazda! Kupisz ją w sklepie Cropp za 79.99 zł

Mat. prasowe

2. Aksamitna i błyszcząca sukienka w kolorze różu to hit, ale to stylowe bufki dodają charakteru! Bershka 99,99 zł

Mat. prasowe

3. Gładka sukienka z długim rękawem z Sinsay za 59,99 zł ucieszy wszystkie dziewczyny, które lubią eksponować nogi.

4. Złoty kolor i delikatne gwiazdki w rockowym klimacie to jest to! Zalando.pl 81,95 (przeceniona z 149 zł).

Mat. prasowe

5. Brokat zdecydowanie króluje w tym sezonie wśród sylwestrowych kreacji! Te cudowne sukienki kupisz w H&M na wyprzedaży! Prosta sukienka z dużym dekoltem w kolorze filetowym kosztuje 89,90 zł (przeceniona z 129,99 zł), a symetryczna na jedno ramię - 49,99 zł (przeceniona z 59,99 zł).

Mat. prasowe