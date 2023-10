Jessica Merdeces została przyłapana przez paparazzi na ulicach Warszawy. Miała na sobie luksusowy sweterek warty ponad 1400 zł i zwracające uwagę neonowo pomarańczowe spodnie. Ostatnio sporo schudła, z czego jak wspominała jest bardzo dumna. Poznalibyście ją na ulicy?

Warto wspomnieć, że sweterek, który wybrała Jessica Mercedes to również ulubieniec księżnej Diany! Lata 80. czy współcześnie? Zobaczcie stylizacje!

Jessica Mercedes od początku roku przeszła sporą metamorfozę. Jak sama przyznała, udało jej się zrzucić sporo nadprogramowych kilogramów w efekcie czego mogła wymienić garderobę na aż o dwa rozmiary mniejszą!

Ćwiczę codziennie o 8, ale przestałam wam to wrzucać, bo niektóre z was do mnie pisały, że to jest irytujące, a nie motywujące i mam być w modzie. No to wam nie pokazuję całej mojej drogi dbania o siebie i swoje ciało - mówiła niedawno na Instagramie