Hit Instagrama w Biedronce za 29 zł! W podobnych butach pokazała się Anna Lewandowska

Wszystko wskazuje na to, że wiosna już na dobre zawitała za naszymi oknami, a teraz najwyższa pora by wprowadzić ją do naszej garderoby! Powoli żegnamy się z super modnymi botkami na grubej platformie, które ustępują miejsca o wiele lżejszym butom, które są prawdziwym hitem Instagrama i najbliższych, ciepłych miesięcy. Mowa oczywiście o białych trampach, które teraz w Biedronce znajdziemy tylko za 29.99 zł! W podobnym modelu ostatnio mogliśmy zobaczyć Annę Lewandowską, i nie tylko!

Trendy wiosna-lato 2021: Białe trampki w stylu Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska to prawdziwa inspiracja dla tysięcy kobiet, i to nie tylko w kwestii zdrowego trybu życia, treningów, czy zbilansowanej diety, ale również w kwestii najgorętszych trendów. Żona Roberta Lewandowskiego uchodzi za jedną z najlepiej ubranych Polek i błyszczy nie tylko na czerwonych dywanach, ale i codziennych sytuacjach. Gwiazda sportu właśnie pochwaliła się swoją wiosenną, casualową stylizacją. Anna Lewandowska postanowiła na ciemne, obcisłe jeansy, biały T-shirt i kremowy sweterek, a do wszystkiego dobrała buty, które są prawdziwym hitem na wiosnę-lato 2021!

Instagram

Co więcej, białe trampki w stylu Anny Lewandowskiej znajdziemy teraz w popularnym sklepie Biedronka i zapłacimy za nie jedyne 29.99 zł. Musimy przyznać, że to naprawdę kusząca propozycja. Ten model to prawdziwy hit Instagrama, który idealnie sprawdzi się do wiosennych i letnich stylizacji.

Mat. prasowe

Masz je już w swojej szafie? Białe trampki to prawdziwa klasyka gatunku i jeden z najbardziej ponadczasowych modeli butów, które pokochały gwiazdy i fashionistki na całym świecie. Jeżeli jednak jesteś zwolenniczką modowych eksperymentów - droga wolna! Wybierając wzorzyste trampki, tak jak Julia Wieniawa czy Jessica Mercedes, z pewnością nie przejdziesz niezauważona.