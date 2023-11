1 z 11

Prosimy o uwagę – lata 70. wracają! I to absolutnie w całej swojej brokatowej, cekinowej, dyskotekowo-rockowej krasie. Chociaż ta dekada stanowi dla projektantów źródło inspiracji już od jakiegoś czasu, to tego sezonu kolekcje są pełne odniesień do jej najbardziej odjechanej, ekstrawaganckiej twarzy. Mamy nadzieję, że lubicie olbrzymie płaszcze z paskiem (Marc Jacobs), printy niczym z retro tapety (Miu Miu) oraz paletę barw tabaki i pomarańczu (Prada, Mulberry, Coach).

Więcej: Na obcasie, z frędzlami, aksamitne... Wybrałyśmy dla was najmodniejsze botki na jesień!

Swoją metamorfozę w „sewentisową" dziewczynę zacznijcie od samego dołu. Ale nie mówimy tu o platformach disco w stylu członków grupy Abba. Podobnie jak Zosia Ślotała, postawcie na bardziej zadziorne ikony dekady i spróbujcie rockowych sztybletów, których nie powstydziłby się Keith Richards czy Bob Dylan.

Więcej: Te botki będą hitem jesieni. Pasują do wszystkiego, a nogi wyglądają w nich niewiarygodnie smukło

Ale nie tylko w skórze – unowocześnijcie ponadczasowy klasyk i postawcie na rockowe sztyblety w błyszczącym PCV, welurze czy połyskujących cekinach. W końcu moda to zabawa własnym wizerunkiem – zapewne takie samo podejście do swojego wyglądu miał Mick Jagger ;-). Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć najlepsze botki w stylu lat 70.!

Więcej: 12 par botków idealnych na jesień