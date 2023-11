Na najnowszej fotografii Anna i Robert Lewandowscy są ubrani w jednakowe żółte bluzy popularnej marki sportowej. Robert trzyma na rękach 9-miesięczną Klarę. Ze zdjęcia emanuje radość i ogromne szczęście! A do tego ten wzruszający wpis Ani!

- Rodzina

On został w Niemczech, a ja jestem teraz w Polsce.

On piłka, a ja dietetyka i trening.

On na murawę, a ja na salę treningową.

Choć daleko od siebie… choć każde zajęte swoimi obowiązkami.. choć każde rozwija się w inny sposób –

to jest Coś, co trzyma nas razem i co powoduje, że zawsze chcemy wracać.

On do mnie, a ja do niego.

On z boiska, a ja z obozu.

To Rodzina.

I jak cudownie, że od 9 miesięcy jest większa.

Dbajcie o swoich bliskich!

Ann - napisała Lewandowska