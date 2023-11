3 z 5

Podobny zestaw do tego, który ma Anna Lewandowska bez problemu skompletujemy w sieciówkach. Kurtka jeansowa to absolutny must have w szafie każdej kobiety, a oversize'owy model kupimy w Zarze za 199 zł. Klasyczne jeansy to cena ok. 90 zł. Najdroższym elementem stylizacji będą sportowe buty. Modele inspirowane butami Balenciaga znajdziemy m.in. w Zarze. Ich ceny zaczynają się od 199 zł.

Macie ochotę wybrać się na zakupy?

Zobacz: Siwiec założyła sweter z Zary, ale to jej spódniczka w panterkę okazała się hitem! Wiemy, gdzie ją kupić