W tym sezonie jeans przeżywa istny renesans. Czy kogokolwiek to dziwi? W końcu pasuje on zarówno dziewczynom jak i facetom, można go łączyć ze wszystkim (nawet z samym sobą) i wytrzyma on praktycznie wszystko. Domy mody zaczęły prześcigać się w jeansowych projektach, doprowadzając niekiedy do dość... kontrowersyjnych kreacji.

Jeans to też jeden z tych trendów, które każdy może nosić na swój własny sposób! Tak jak Anna Lewandowska – która wprost uwielbia swoją spersonalizowaną bomberkę i pokazuje się w niej cały czas – czy Edyta Zając – która wie, że jej błękitna, denimowa kurtka pasuje do wszystkiego. Zajrzyj do naszej galerii i oceń, która z pań wygląda lepiej w jeansie!

