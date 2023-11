W polskim klimacie jesień można uznać za przejściową porę roku, która stanowi preludium do zimy. Każdy mężczyzna, któremu zależy na dobrym wyglądzie i komforcie wynikającym z właściwego ubioru powinien zadbać o swoją garderobę na ten okres. Zwłaszcza, że jesień bywa kapryśna i specyficzna. Chłodne poranki i ciepłe popołudnia wymuszają ubieranie się „z głową”. Przygotowaliśmy kilka praktycznych wskazówek dla wszystkich mężczyzn.

Reklama

W okresie jesiennym pogoda jest tak nieprzewidywalna, że można pokusić się o stwierdzenie, że na ten czas najtrudniej być właściwie przygotowanym pod względem ubioru. Trzeba bowiem posiadać rzeczy zarówno na ciepłe, słoneczne dni, jak i te chłodniejsze z deszczem, a niekiedy nawet śniegiem.

Jakie ubrania na jesień powinien posiadać każdy mężczyzna?

Moda zmienia się dosyć często i dlatego stworzenie poradnika z jesiennymi trendami na każdy sezon byłoby trudne. Faceci, którzy cenią sobie bycie na czasie i muszą ubierać się zgodnie ze światowymi wytycznymi muszą systematycznie je śledzić. Dla tych, którzy mają nieco luźniejszy stosunek do panujących trendów (co wcale nie oznacza, że nie chcą lub nie lubią być modni) przygotowaliśmy zestawienie uniwersalnych ubrań, które powinien posiadać mężczyzna na jesień:

ocieplany bezrękawnik – szczególnie przydatny na dni, które charakteryzują się niskimi temperaturami rano i wieczorem oraz wyższymi w godzinach popołudniowych,

– szczególnie przydatny na dni, które charakteryzują się niskimi temperaturami rano i wieczorem oraz wyższymi w godzinach popołudniowych, kurtka przeciwdeszczowa,

buty na grubej podeszwie (zarówno eleganckie, jak i te do codziennego użytku),

grube skarpety,

jeansy w ciemniejszym kolorze,

bluzki z długim rękawem tzw. longsleeve,

swetry w różnych grubościach,

czapkę, szalik i rękawiczki.

Reklama

Jakie kolory ubrań nosić jesienią?

W przypadku kolorów najwięcej zależy od sezonowych trendów. Jeśli komuś zależy na uniwersalnych kolorach, to do jesiennego klimatu zawsze pasują odcienie brązu i beżu oraz bordowego. Podczas wybierania kolorów ubrań poza indywidualnymi upodobaniami i panującymi trendami warto zwrócić uwagę na odcień swojej skóry. Pomaga to w wyborze najlepszych możliwych rozwiązań nie tylko paniom, ale również mężczyznom.