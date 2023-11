Reklama

Z małymi wyjątkami Meghan Markle występuje w dwóch fryzurach na zmianę - ma rozpuszczone włosy lub nonszalancki kok-węzeł czasem upięty lekko z boku. Elegancko, ale nie nudno! Przyjrzeliśmy się i wiemy, jak go zrobić - i jakie kosmetyki warto mieć pod ręką!

Upięcia są znowu bardzo modne. Zwłaszcza te nieco nonszalanckie, na luzie - takie, jak nosi Meghan. Na szczęście nie są też trudne do zrobienia! Kok, który pokazujemy, może być bazą do wielu wariacji w stylu Meghan Markle. Przyjrzyj się dokładnie!

Jak zrobić kok w stylu Meghan?

Po pierwsze, to łatwe :). Umyj głowę, nałóż na nie maskę, by wzmocnić i uelastycznić włosy, a potem wysusz je pochylona do przodu, tak, by odbić pasma od nasady i dodać im objętości. Kiedy będą suche, możesz rozpylić na całej długości suchy szampon, który trochę je zmatowi i usztywni. Potem zwiąż włosy w kucyk i przepleć je przez szeroką gumkę tak, by pasma, wychodząc ze środka kucyka i układając się promieniście, całkowicie ją zakryły. Końcówki owiń wokół powstałego węzła - nie musisz być dokładna. Pasemka z przodu wysuń z upięcia i puść luźno po bokach twarzy. Wyciśnij kroplę olejku lub płynu nabłyszczającego i rozprowadź na włosach, by lekko je wygładzić i dodać im blasku. I tyle! Nie używaj lakieru do włosów - fryzura ma być na luzie.

A oto kosmetyki, po które warto sięgnąć, kiedy zabierasz się zrobienie fryzury Meghan.

Od lewej:

*Spray dodający objętości Blow Up, Medavita, 114 zł

*Maska wygładzająca do włosów w formie czepka Monoi, L'biotica Home Spa, 21 zł

*Suchy szampon Mega Objętość, Radical, 13 zł

*Olejek wygładzający i odżywczy, Dessange, 39,99 zł

*Modelująca płynna odżywka w spray'u Kuracja Kaszmirowa, Ziaja, 11,20 zł

