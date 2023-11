I wszystko stało się jasne! Wiemy, kiedy dokładnie księżna Meghan Markle zostanie mamą. Wszystko za sprawą magicznego pierścionka księżnej, który został zauważony podczas jednej z uroczystości... O co chodzi? I dlaczego właśnie ten pierścionek wzbudził tyle sensacji?

Fani Meghan Markle odnotowali, że księżna podczas Invictus Games, miała na palcu trzy pierścionki - każdy w innym kolorze. Niebieski szafir - oznacza wrzesień (wtedy urodził się Harry), zielony perydot oznacza sierpień (w sierpniu urodziła się Meghan Markle). Diament, czyli trzeci kamień, oznacza miesiąc kwiecień - czy to oznacza, że Meghan właśnie w kwietniu urodzi swoje pierwsze dziecko? Naszym zdaniem, bez powodu by go nie zakładała ;). Zgadzacie się?

Przypomnijmy, Meghan Markle i książę Harry pobrali się w maju tego roku. Ceremonia odbyła się w kaplicy w Windsorze. Na ten dzień czekaliśmy od listopada zeszłego roku, kiedy to ogłoszono zaręczyny gwiazdy Hollywood i brata księcia Williama. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyły im prawdziwe tłumy gości.

