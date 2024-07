Mydło jest to środek do czyszczenia, wytwarzany z tłuszczów. Mydło marsylskie i mydło czarne produkuje się z oliwy z oliwek. Przy wyrobie dobrze jest dodać witaminy i minerały, aby produkt był zdrowszy dla skóry. Przy wytwarzaniu mydła należy zadbać o bezpieczeństwo, nakładając rękawice i okulary ochronne. Cały proces produkcji trwa około miesiąca.

Kwasy tłuszczowe nasycone zawarte w mydle dodają mu twardości i zwiększają pianę. Kwasy nienasycone natomiast tworzą mydło bardziej delikatne i pielęgnacyjne. Każdy rodzaj kwasu (oleinowy, linolowy, laurowy) ma inne właściwości, więc do produkcji mydła warto dodać kilka odmian tłuszczów. Mieszając je, można otrzymać środek, który nie tylko czyści, ale też dba o skórę.

Czym jest mydło?

Mydło jest anionowym środkiem, który wytwarza się z olejów, czyli tłuszczów. Chemicznie uzyskuje się je za pomocą soli potasowej lub sodowej. Tłuszcze zwykle składają się z cząstek kwasów tłuszczowych i gliceryny (używanej do produkcji mydła glicerynowego). Jest to część zmydlana, która ostatecznie zmienia się w mydło. Kilka procent tłuszczu może być niezmydlane, mogą to być witaminy lub minerały. Te elementy nie czyszczą skóry, jednak mają dla niej dobroczynne właściwości. Mydło marsylskie oraz czarne mydło produkuje się z oliwy z oliwek.

Etapy produkcji domowego mydła

Zaczynając tworzenie naturalnego mydła należy zadbać o bezpieczeństwo. Przy produkcji nie powinno być dzieci ani zwierząt. Do wyrobu mydła należy nałożyć długie rękawice i okulary ochronne.

