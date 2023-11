Przydymione oko w odcieniach ciemnego brązu i złota to idealna propozycja na makijaż wieczorowy. Do wykonania efektownego make-upu nie potrzeba profesjonalnych pędzli. Makijaż oczu można wykonać w całości płatkami i patyczkami kosmetycznymi, a także palcami.

Smoky eyes to propozycja na makijaż na studniówkę, wesele czy wieczorną imprezę. Przydymione oko dodaje spojrzeniu tajemniczości oraz wygląda bardzo kobieco i seksownie. Mocno pomalowane oczy warto podkreślić delikatnym kolorem pomadki, np. w odcieniu nude. Pozwoli to zachować proporcje w makijażu i ochroni przed efektem przerysowania.

Smoky eyes krok 1 – demakijaż twarzy

Pierwszym etapem makijażu jest przygotowanie twarzy do nałożenia kolorowych kosmetyków, czyli dokładnym demakijaż. Można go wykonać mleczkiem bądź płynem micelarnym. Domowym sposobem na demakijaż twarzy jest oliwa z oliwek bądź naturalne olejki, jak: jojoba, arganowy, migdałowy czy lniany. Po zmyciu resztek makijażu, na twarz można nałożyć lekki krem pielęgnacyjny lub bazę pod makijaż.

Krok 2 – podkład do twarzy

Istotną udanego makijażu twarzy jest dobór odpowiedniego koloru podkładu. Nakładanie kosmetyku można zacząć od czoła i stopniowo kierować się w stronę policzków, brody oraz szyi. Niewielką ilość produktu należy lekko wklepywać w skórę, omijając okolice oczu, na które w późniejszym etapie, nałoży się korektor.

Krok 3 – makijaż brwi

Makijaż brwi można wykonać miękką kredką, zaczynając od delikatnego zmatowienia ich obszaru patyczkiem kosmetycznym, zanurzonym w sypkim pudrze. Po obrysowaniu kształtu brwi i wypełnieniu prześwitów, ich dolną linię można wyrównać kredką w beżowym kolorze. Czynność spowoduje, że ich kształt się wyrówna i wyostrzy.

Krok 4 – makijaż oczu, krok po kroku

Przed nałożeniem dobrych cieni do powiek, należy na całą powiekę ruchomą wklepać placem odrobinę korektora. Kosmetyk rozjaśni oko oraz przedłuży trwałość nałożonych kolorów. Przydymione oko wykona się w całości za pomocą patyczka kosmetycznego, a także palców dłoni.

Rozjaśnij łuk brwiowy matowym cieniem, w odcieniu jasnego beżu.

Malowanie oka zacznij od jego zewnętrznego kącika, wklepując tam delikatnie ciemny brązowy cień.

Stopniowo kieruj się do wewnętrznego kącika, zatrzymując się mniej więcej w połowie oka.

Cień delikatnie rozetrzyj palcem, skupiając się zwłaszcza na krawędzi nałożonego cienia pod łukiem brwiowym.

Na palec wskazujący nałóż złoty cień i rozprowadź go w wewnętrznym kąciku oka, pamiętając, aby rozetrzeć także granice między dwoma cieniami.

Brązowym cieniem podkreśl delikatnie dolną linię rzęs i lekko rozetrzyj.

Krok 6 – korektor pod oczy

Płatkiem kosmetycznym należy usunąć resztki obsypanych cieni do powiek z miejsc pod oczami. Tam nałoży się korektor, delikatnie wklepując go palcami. Aby uniknąć efektu świecenia się twarzy, wystarczy zmatowić ją sypkim pudrem. Czynność można wykonać czystym płatkiem kosmetycznym. Wystarczy zanurzyć go w kosmetyku i przypudrować całą twarz.

Krok 7 – kreska na oku i tusz do rzęs

Niezbędnym elementem makijażu smoky eyes jest kreska na oku eyelinerem. Podkreśli ona cały make-up, otworzy oko i doda spojrzeniu wyrazistości. Po wykonaniu kreski, rzęsy należy pomalować tuszem pogrubiającym. Spektakularny efekt w makijażu wieczorowym dodadzą sztuczne rzęsy, np. w postaci doczepianych kępek.

Krok 8 – konturowanie twarzy

Konturowanie twarzy optycznie wyszczupla i nadaje jej trójwymiarowości. Bronzer, róż oraz rozświetlacz można nałożyć płatkiem kosmetycznym. Aby ułatwić precyzyjną aplikację, wystarczy złożyć go na pół i delikatnie pocierać nim twarz, zanurzając wcześniej w odpowiednim kosmetyku konturującym. Do rozcierania granic można użyć czystego płatka.

Krok 9 – makijaż ust

Końcowym etapem wieczorowego makijażu jest makijaż ust. Modne w tym sezonie pomadki matowe rewelacyjnie prezentują się z przydymionym okiem. W przypadku bardzo ciemnych cieni do oczu, warto zrównoważyć efekt makijażem ust i zastosować delikatne kolory, jak beże, jasne brązy czy lekki róż.

