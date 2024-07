Loki bez użycia lokówki i suszarki? Wykorzystaj wsuwki albo skarpetę

Jeśli chciałabyś mieć loki, ale obawiasz się szkodliwego wpływu lokówki i suszarki na włosy, możesz ułożyć je bez użycia ciepła. Będziesz potrzebowała do tego pianki do układania fryzur oraz ok. 20-30 wsuwek lub… niepotrzebnej skarpety.