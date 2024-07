Przy wyborze aparatu fotograficznego należy wziąć pod uwagę to, jaką funkcję ma on spełniać. Dla amatora, ceniącego sobie wygodę, najlepszą opcją będzie sprzęt kompaktowy – cyfrówka lub aparat bezlusterkowy. Natomiast osoby, które zajmują się fotografią zawodowo, powinny zdecydować się na lustrzankę.

Pierwszy aparat fotograficzny został skonstruowany przez Oskara Barnacka w 1914 r. Był to model małoobrazkowy, wykonujący zdjęcia czarno-białe w małym formacie (24x36 mm).

Rodzaje aparatów fotograficznych: kompakt, bezlusterkowy czy lustrzanka?

Wyróżnia się: aparaty kompaktowe (cyfrówki), bezlustrkowce oraz lustrzanki. Różnią się one od siebie przede wszystkim ceną oraz parametrami, które przekładają się na jakość zdjęć. Aparaty kompaktowe, zwane również cyfrówkami, mają ustawione i zaprogramowane podstawowe programy robienia zdjęć i wbudowaną lampę błyskową. Są one polecane osobom, które potrzebują sprzętu tylko dla utrwalenia wakacyjnych przygód. Dobrze sprawdzą się także dla początkujących amatorów fotografii. Cena takich aparatów waha się od 600 do 1700 zł. Ich największą zaletą jest kompaktowy rozmiar.

Kolejnym typem aparatów są tzw. bezlusterkowce, które charakteryzują się wymiennymi obiektywami. Posiadają one rozmiary standardowej cyfrówki. Tego typu sprzęt polecany jest osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z fotografią i chcą się w tej dziedzinie rozwijać. Za aparaty bezlusterkowe z obiektywem trzeba zapłacić od 900 do 2500 zł.

Najbardziej profesjonalnym typem aparatu jest lustrzanka, która przeznaczona jest dla osób, aspirujących do zawodowego fotografowania. Dobrze sprawdzi się także dla pasjonatów i amatorów wykonywania pięknych ujęć. Tego typu aparaty wymagają umiejętności ich obsługi oraz zaplecza informacyjnego na temat parametrów ekspozycji oraz zasad kompozycji. Wadą lustrzanek jest ich waga (wraz z akcesoriami mogą warzyć nawet 5 kg). Na ich korzyść nie przemawia również cena, która waha się od 1200-4000 zł za sam aparat. Do tego należy doliczyć koszty akcesoriów: obiektywu, statywu czy zewnętrznej lampy, które w zależności od jakości mogą przekraczać cenę aparatu.

Liczba megapikseli a jakość zdjęcia

Najczęściej podstawowym parametrem wymienianym w reklamach aparatów fotograficznych jest liczba megapikseli. Informuje ona nie o jakości zdjęcia, ale o możliwej wielkości obrazu. Na rynku dostępne są aparaty posiadające maksymalnie 20 megapikseli. Liczba ta zarezerwowana jest przede wszystkim dla zawodowych fotografów, którzy wykonują zdjęcia na potrzeby reklamowe. Natomiast dla osób, chcących kupić aparat do prywatnych celów wystarczający będzie sprzęt, posiadający od 3-6 megapikseli.

Ważne parametry aparatów fotograficznych

Przy zakupie aparatu fotograficznego warto wziąć pod uwagę również rodzaj obiektywu. Najlepszym i najbardziej uniwersalnym typem będzie model z zoomem, który umożliwia przybliżenie fotografowanego obiektu, bez większej szkody na jakości ujęcia. Zaleca się również wybór jasnego obiektywu, który pozwala robić dobre zdjęcia w słabo oświetlonych warunkach. Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z fotografowaniem, powinny wybrać sprzęt z stabilizacją obrazu. Opcja ta pozwala zniwelować drgania i rozmycie, co jest szczególnie pomocne przy trybie video. Przydatną funkcją jest również autofokus, czyli automatyczne ustawianie ostrości zdjęcia.