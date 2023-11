1 z 16

Zaledwie kilka dni po tym jak ogłoszono, że księżna Kate i książę William spodziewają się trzeciego dziecka, książę George dzielnie ruszył na swój pierwszy dzień w szkole. Ubrany w elegancki mundurek rozpoczął tym samym swoją edukację w supereleganckiej prywatnej szkole Thomas's Battersea w londyńskiej dzielnicy Wandsworth, w której trymestr kosztuje ok. 28 tys. zł.

Elegancka szkoła i nowe początki zobowiązują, dlatego też swojego pierwszego dnia znany z tradycyjnego, angielskiego stylu książę postawił na sprawdzoną kombinację podkolanówek i krótkich spodenek – to, według dress code'u prestiżowej szkoły dla dzieci, „uniform letni", czyli błękitna koszula rozpięta pod szyją, granatowe szorty i granatowy sweterek w serek z czerwoną lamówką i wyhaftowanym herbem szkoły. Wisienką na torcie szkolnego stylu księcia Georga są długie, granatowe skarpetki.

Oczywiście książę wygląda w swoim mundurku niezwykle uroczo. Postanowiliśmy zebrać rzeczy z sieciówek, które możecie sprawić swoim pociechom jeśli przyjdzie Wam ochota wystylizować je na najsłodszego księcia świata. Od małych plecaczków czy sweterków w serek aż po ciężkie Martensy – angielski rodowód zobowiązuje do punkowego buntu – zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć najbardziej urocze ubranka, jakie Wasze dziecko może założyć do szkoły.