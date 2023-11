Książę George ma zaledwie 4 lata, ale już we wrześniu zaczął szkolną edukację! Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jeden mały problem, z którym borykał się chłopiec. Otóż jeszcze w sierpniu nie wiadome było, pod jakim nazwiskiem książę zostanie zapisany do szkoły... Już tłumaczymy o co chodzi.

Reklama

Polecamy: Nowe oficjalne zdjęcie księcia George'a w 4 urodziny. Poznaj kilka ciekawostek o małym księciu!

Problem z nazwiskiem księcia George'a

Okazuje się, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej nie posługują się nazwiskami na co dzień. W szkole jest to jednak konieczne, dlatego księżna Kate i książę William musieli zdecydować, pod którym nazwiskiem zapisać syna. Oficjalny tytuł George'a to "His Royal Highness Prince George of Cambridge". Takie długie nazwisko z pewnością komplikowałoby życie George'a dlatego ostatecznie Kate i William zdecydowali się, że w szkole George będzie się nazywał George Cambridge. Proste i wygodne, prawda? ;)

Zobacz: Kim z rodziny królewskiej jesteś? Królową Elżbietą II a może słodkim księciem Georgem? :) PSYCHOTEST!

Przeczytaj też: William opowiada dzieciom o "babci Dianie"! Zobaczcie NIEPUBLIKOWANE wcześniej zdjęcia księżnej!

Książę George miał problem z nazwiskiem! Ale rozwiązanie okazało się prostsze niż myśleliśmy!

East News

Reklama

Książę George od września zaczął naukę w szkole!