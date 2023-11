Welur jest bardzo modną tkaniną, która przypomina w dotyku aksamit. Ubrania z tego materiału dobrze układają się na ciele, a także są przyjemne w dotyku. Same w sobie są bardzo zdobne, dlatego należy uważać, żeby z nimi nie przesadzić. Do ubrań z weluru najlepiej dobierać skromne dodatki, najlepiej w stonowanej kolorystyce.

Welur jest elegancką tkaniną. W stylizacjach casualowych pojawił się na początku lat 90. ubiegłego wieku.

Welurowy żakiet – ponadczasowa klasyka

Welurowy żakiet jest modnym i bardzo stylowym ubraniem, które można nosić zarówno do stylizacji casualowych, jak i okazjonalnych, np. do sukienki wieczorowej. Dobrze komponuje się z ubraniami z linii podstawowej: topami, bluzkami i spodniami, które pozbawione są nadruków, falbanek, koronek i innych zdobień. Ciekawą opcją jest żakiet o męskim kroju, który najlepiej prezentuje się z ciemnymi rurkami i butami na obcasie.

Welurowa sukienka – do czego ją nosić?

Welurowa sukienka jest kreacją wieczorową, która dobrze sprawdzi się na przyjęciach okolicznościowych. Jest ona bardzo elegancka i uniwersalna – w zależności od fasonu i długości z powodzeniem mogą ją nosić panie w każdym wieku. Najlepiej wybrać sukienkę z weluru w kolorze burgundzkiego wina lub butelkowej zieleni. Do takiej stylizacji można założyć czarne lakierowane szpilki oraz małą, skórzaną kopertówkę. Ponadto welurowa sukienka dobrze prezentuje się z ramoneską, która nadaje całej stylizacji mniej zobowiązującą formę.

Dodatki do welurowych ubrań

Ubrania wykonane z welurowego materiału są szykowne i eleganckie, a także odznaczają się lekkim błyszczeniem. Z tego powodu należy zachować ostrożność przy dobieraniu do nich dodatków. Zaleca się postawić na subtelną i nierzucającą się w oczy biżuterię, a także torebkę i buty w stonowanej kolorystyce. Dobrze sprawdzą się czarne skórzane dodatki, które są uniwersalne, przez co pasują do każdej stylizacji.

Ciekawą opcją są buty i torebki wykonane z weluru. Dobrze sprawdzą się one do stylizacji stonowanych, utrzymanych w klasycznym i eleganckim stylu. Warto przy tym pamiętać, że tego typu dodatki przyciągają uwagę i łatwo z nimi przesadzić.