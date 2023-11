Ubrania z falbanami wpisują się w ponadczasowe trendy – są eleganckie i uniwersalne, co sprawia, że można je zakładać na różne okazje. Szczególnie popularne są tzw. bell sleeves, czyli bluzki ze szerokimi, falbaniastymi rękawami. Oprócz tego w wielu sklepach można znaleźć koszule z falbanami przy dekolcie, spódnice i spodnie z falbanami, falbaniaste sukienki, a także różne dodatki z tym zdobnym elementem.

Reklama

Ubrania z falbanami po raz pierwszy pojawiły się na ulicach XVIII w. we Francji. Szczególną słabość do nich wykazywała Maria Antonia, która miała bardzo duży wpływ na rozpowszechnienie się tego trendu.

Bluzki z falbanami – jak je nosić?

Bardzo popularnym elementem garderoby są bluzki i swetry z falbanami – zarówno przy dekolcie, jak i przy rękawie. Dodają one powabności, szyku, elegancji, a także podkreślają kobiecą sylwetkę. W zależności od okazji można je nosić na wiele sposobów. Bluzkę typu bell sleeves, czyli bluzkę z szerokimi, falbaniastymi rękawami z powodzeniem mogą nosić panie, które chcą ukryć masywne ramiona. W stylizacjach casualowych można zestawiać ją z dżinsami lub cygaretkami, natomiast w wersji wieczorowej tego typu bluzka dobrze sprawdzi się z rozkloszowaną lub ołówkową spódnicą. W podobny sposób można nosić bluzkę z falbanami przy dekolcie. Przy czym istotne jest to, że falban przy dekolcie powinny unikać kobiety o figurze jabłka. Natomiast z powodzeniem mogą je nosić kobiety, które mają smukłe ramiona. Nieco awangardowym modelem są bluzki z asymetryczną falbaną, która przecina sylwetkę. Są one bardzo dobrym rozwiązaniem dla kobiet, które chcą ukryć tłuszczyk na brzuchu. Nie bez znaczenia jest to, że dzięki bluzkom z falbanami można optycznie poszerzyć linię ramion i powiększyć swój biust.

Spódnica z falbanami

Spódnice z falbanami są przeznaczone przede wszystkim dla kobiet z dużym wyczuciem stylu. Źle dobrany fason takiej spódnicy może optycznie poszerzyć biodra i sprawić, że nasza sylwetka będzie źle się prezentować. W sklepach można znaleźć spódnice z: poziomymi, pionowymi, ukośnymi i asymetrycznymi falbanami. Kobiety o szerokich biodrach powinny postawić na pionowe lub ukośne falbany. Natomiast panie, którym zależy na poszerzeniu bioder i nadaniu sylwetce kobiecych kształtów powinny wybrać spódniczkę z poziomymi falbanami. Tego typu strój najlepiej zestawiać z prostymi, klasycznymi bluzkami i koszulami. Należy przy tym zwracać uwagę na ich materiał – spódnice wykonane z przewiewnego materiału doskonale sprawdzą się na co dzień, natomiast satynowe spódnice lepiej będą prezentować się wieczorową porą.

Sukienki z falbanami

Sukienki z falbanami zdadzą egzamin na weselach i imprezach, ponieważ falbany idealnie prezentują się podczas tańca. Tego typu sukienkę można zestawić ze srebrnymi lub złotymi szpilkami oraz kopertową torebką. Nie bez znaczenia jest to, że taka kreacja idealnie prezentuje się przede wszystkim na kobietach o drobnej sylwetce. Natomiast panie, które mają figurę gruszki, powinny postawić na sukienkę z odkrytymi ramionami i z paskiem w talii.

Reklama

Spodnie z falbanami

Nietuzinkowym elementem garderoby są spodnie z falbankami, które przeznaczone są przede wszystkim dla kobiet, które nie boją się eksperymentować z modą. Z powodzeniem można nosić je z koszulami, crop-topami oraz butami tzw. kitten heels (butami o obcasie typu kaczuszki).