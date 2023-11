Największą zaletą szlafrokowego płaszcza jest uniwersalność, która sprawia, że pasuje on do każdego typu sylwetki i do wszystkich stylizacji. Mogą go nosić zarówno kobiety, które lubią klasykę, jak i panie, które wolą bardziej ekstrawaganckie stylizacje. Przy zakupie szlafrokowego płaszcza warto zwracać uwagę na jego długość, skład materiałowy i jakość wykonania.

Płaszcz o szlafrokowym kroju wpisuje się w ponadczasowe trendy, dzięki czemu może on posłużyć co najmniej kilka sezonów. Jest on nie tylko szykowny i elegancki, ale również bardzo wygodny – głównie za sprawą szerokich pół i braku problematycznych guzików.

Szlafrokowy płaszcz – dla kogo?

Płaszcz o kroju szlafrokowym z powodzeniem mogą nosić wszystkie panie bez względu na typ sylwetki. Jednak najlepiej będą się w nim prezentować kobiety z dużym biustem i słabo zaznaczonym wcięciem w talii. Nie bez znaczenia jest to, że długość szlafrokowego płaszcza powinna być dostosowana do wzrostu i trybu życia. Niskie kobiety powinny wybierać krótsze płaszcze – najlepiej do połowy ud, natomiast wysokie panie z powodzeniem mogą nosić płaszcze sięgające kostek.

Szlafrokowy płaszcz w stylizacji casualowej

Szlafrokowy płaszcz jest bardzo kobiecy i elegancki – z powodzeniem można nosić go na co dzień i od święta. Miłośniczki sportowego stylu mogą zestawić go ze sportowymi butami, luźnym T-shirtem i spodniami do kostek. Oprócz tego szlafrokowy płaszcz na co dzień można nosić do długich golfów, bluzek z ciekawą aplikacją przy dekolcie, a także spodni o dopasowanym fasonie. Odważniejsze kobiety płaszcz o szlafrokowym kroju mogą zakładać do spodni z szeroką nogawką.

Szlafrokowy płaszcz w stylizacji eleganckiej

Szlafrokowy płaszcz idealnie sprawdza się, jako okrycie wierzchnie do eleganckich stylizacji, np. weselnych czy komunijnych. Z powodzeniem można założyć go do letniej sukienki, spodni cygaretek czy do ołówkowej spódnicy. Takie stylizacje można uzupełnić czółenkami, botkami na obcasie lub kozakami typu overknee. Ponadto płaszcz o kroju szlafrokowym dobrze komponuje się z kapeluszami z szerokim rondem.