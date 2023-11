Stylizacje z szelkami do spodni pasują zarówno panom, jak i paniom. Ubieranie się w stylu dandy chic to moda inspirowana męską garderobą, dlatego kobiety do stroju wybierają typowo męskie kroje i fasony. Mężczyźni mogą założyć szelki np. do stroju ślubnego bądź chodzić w nich na co dzień, wpasowując się w modę typu street fashion.

Szelki męskie były najbardziej popularne w XIX wieku w Anglii, gdzie stały się atrybutem stroju arystokracji. Obecnie są coraz częściej wybieranym modnym dodatkiem do stylizacji zarówno wieczorowych, jak i codziennych.

Szelki damskie – biznesowa elegancja i styl casualowy

Szelki damskie tworzą najbardziej klasyczny duet z materiałowymi spodniami. W połączeniu z koszulą i butami na wysokim obcasie stylizacja nabierze bardzo eleganckiego charakteru. Strój biznesowy można ożywić, zakładając do niego kolorową torebkę lub błyszczącą bransoletkę. Szelki będą wyglądać równie elegancko w połączeniu z ołówkową spódnicą i materiałową koszulą dobraną w stonowanych kolorach. Taka stylizacja pasuje zarówno na spotkanie biznesowe, jak i wyjście do pracy, w której wymaga się oficjalnego stroju.

Ogrodniczki i jeansowe sukienki

Damskie szelki świetnie sprawdzają się w codziennych stylizacjach, np. z ogrodniczkami lub jeansowymi sukienkami. To przykład na to, jak dawne trendy wciąż są modne i chętnie wybierane przez kobiety. Sukienki lub spodenki na szelkach w połączeniu z trampkami, balerinami czy butami na koturnie oraz zwykłym T-shirtem tworzą bardzo wygodny i luźny look.

Szelki damskie w stylu dandy chic

Klasyczną stylizację biznesową można zastąpić ubraniem w stylu dandy chic. Jest to moda dla pań, zainspirowana męską elegancją. Do takich stylizacji idealnie pasują szelki, materiałowe spodnie w kant, koszula i obowiązkowo półbuty, np. mokasyny. Każdy element garderoby wybierany jest w typowo męskich fasonach i kolorach, dlatego stylizacje wyglądają bardzo formalnie. Aby dodać im trochę więcej kobiecości, do stroju można założyć delikatną biżuterię czy damską torebkę, np. na cienkim łańcuszku.

Szelki męskie – pomysł na stylizację ślubną dla niego

Panowie, którzy chcą zrezygnować z klasycznego ciemnego garnituru w dniu ślubu, mogą ubrać się w stylu boho. Stylizacja ślubna będzie wtedy mogła być w nieco jaśniejszych kolorach. Spodnie na szelkach, eleganckie skórzane buty, koszula w pastelowym odcieniu i muszka to pomysł na garnitur ślubny w oryginalnym stylu boho. Ubranie prezentuje się modnie i jest przede wszystkim bardzo wygodne. Męski strój ślubny będzie przepięknie prezentować się z długą i zwiewną koronkową sukienką u panny młodej.

Męski styl casualowy

Szelki męskie doskonale wpisują się w kanony mody street fashion, czyli luźnego i wygodnego stylu ubierania się na co dzień. Panowie mogą założyć dodatkowo kaszkiet lub kapelusz. Do casualowej stylizacji pasują zarówno gumowe szelki, jak i takie zapinane na metalowe żabki.