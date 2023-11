Szykownym dodatkiem do męskiej garderoby jest fular. Do delikatna tkanina, którą można zastąpić krawat lub muszkę. Męski fular wiąże się wokół szyi. Można go nosić pod rozpiętą koszulą lub wiązać podobnie jak krawat.

Męskie fulary początkowo szyto w Azji. I to właśnie z kontynentu wielkich kontrastów geograficznych dodatki do męskiej garderoby przybyły także do Europy.

Czym jest fular męski?

Fular to delikatna jedwabna tkanina, która służy do ozdabiania szyi. Jest elementem eleganckiej męskiej garderoby i używa się jej najczęściej zamiast krawata bądź muszki. Obecnie mężczyźni bardzo rzadko zakładają fular, chociaż stanowi on oryginalne dopełnienie formalnej stylizacji. Zawiązuje się go na szyi jak szal lub wiąże podobnie jak krawat. Dodatek jest ozdobą stroju. Delikatnie nadaje szyk stylizacji, chociaż nie jest aż tak elegancki jak krawat czy muszka. W modzie fular najczęściej kojarzony jest z artystami, którzy ekstrawagancko łączną różne style ubierania się i dla których ważniejsza jest wygoda, niż idealna elegancja.

Fular a tradycyjny męski krawat

Męskie fulary wykonane są z całkowicie miękkiej i delikatnej tkaniny, w przeciwieństwie do krawatów, które są nieco sztywniejsze. W obu przypadkach dodatek do garderoby można otrzymać w przeróżnych wzorach i kolorach. Fular, podobnie jak krawat, lepiej pasuje do bardziej formalnych strojów. Połączony z codziennym T-shirtem czy luźną koszulą w kratę może wyglądać dość ekscentrycznie.

Męski fular – jak nosić?

Istnieją dwa sposoby noszenia fularu. Pierwszy z nich to obwiązanie szyi tkaniną i umieszczenie jej pod koszulą. Męski fular najlepiej prezentuje się z kołnierzem button down, czyli z zapinanymi wyłogami na małe guziki. Dodatek należy zawiązać na szyi. Pozostałą część fularu wkłada się pod koszulę rozpiętą od góry przynajmniej na dwa guziki. Drugim sposobem wiązania jest tak zwany ascot tie. Wiązanie przypomina krawat, dlatego fular bywa jego zastępstwem na bardzo formalne okazje, np. ślub.

Fular jedwabny – do czego zakładać?

Fular jedwabny, pomimo tego, że nie jest tak eleganckim elementem garderoby jak krawat czy mucha, należy zakładać do bardziej eleganckich strojów. Delikatna tkanina może być zatem dopełnieniem męskiej marynarki lub całego garnituru. Należy jednak pamiętać, że w drugim przypadku nosi się go w połączeniu z kamizelką.