Zwierzęce wzory to hit nadchodzącego sezonu wiosna-lato 2019! Jeśli jeszcze nie masz w swojej szafie butów w ten najgorętszy print, przeszukaliśmy dla was sieciówki, żeby znaleźć te najpiękniejsze i najtańsze modele!

Zwierzęcy print- hit nadchodzącej wiosny!

Od paru sezonów ubrania i dodatki w zwierzęcy deseń zdobią kolekcje największych projektantów, a ulice i sieciówki dosłownie zalała fala ubrań i akcesoriów w ten deseń. Tak będzie i w nadchodzącym sezonie 2019. Jeśli nie jesteś przekonana do tego wzoru, zacznij od butów! To obok kolorowych sneakersów jeden z najmocniejszych trendów wiosennych. Pasują do każdej stylizacji i dobrze się czują w towarzystwie dosłownie każdego koloru. Sprawdzą się z garniturem i ze sportową bluzą. Założysz je do pracy i na imprezę, dlatego w tym sezonie polujemy na: botki, kowbojki, mokasyny lub balerinki i nosimy od rana do wieczora! Jaki wzór wybrać? Najmodniejsze są te w wężowy nadruk, lamparta i cętki! Nasz hit to botki z Bershki są jeszcze na przecenie i kupisz je już za 83 zł!

Poniżej zobaczcie najmodniejsze buty w zwierzęcy print a wszystkie tylko do 200 zł!