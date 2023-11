Niskie temperatury, zimny wiatr i suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach – to czynniki, sprawiające, że nasze włosy stają się matowe i łamliwe. Okres zimowy to czas, w którym powinniśmy szczególnie zadbać o ich kondycję. Na czym polega odpowiednia pielęgnacja włosów o tej porze roku, która pomoże zachować ich zdrowych i pełen blasku wygląd? Poniżej przedstawiamy kilka porad.

1. Elektryzuj tylko wzrokiem - co robić, by włosy nie przesuszały się i puszyły zimą?

Kosmyki włosów, które puszą się od czapek i szalików to zmora okresu zimowego. Elektryzowaniu sprzyja suche powietrze oraz pocieranie o sztuczne włókna znajdujące się w części naszej ciepłej garderoby. Gdy włosy są w nie najlepszej kondycji, a więc są przesuszone i zniszczone, puszenie daje się we znaki jeszcze bardziej. Dlatego, jeszcze przed spadkiem temperatur na zewnątrz, należy podciąć rozdwojone końcówki i zadbać o ich odpowiednie odżywienie.

Doskonale sprawdzą się kosmetyki z olejkiem arganowym, który ma właściwości wygładzające. Kolejny krok to zakup suszarki z jonizacją oraz szczotki z naturalnego włosia wygładzające łuski włosów. Wypłukanie czapki i szalika w płynie do płukania tkanin również powinno pomóc.

2. Świeża sprawa - jak często myć włosy zimą?

Zimą nasze włosy częściej i szybciej się przetłuszczają. Dzieje się tak szczególnie za sprawą codziennego noszenia ciepłych czapek. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy z nich rezygnować! Okrycie głowy chroni skórę, ale niestety powoduje bardziej intensywną pracę gruczołów łojowych – jest to zjawisko całkowicie naturalne. By zachować świeżość fryzury, w okresie zimowym należy stosować szampony o lekkiej konsystencji, przeznaczone do włosów delikatnych i przetłuszczających się. Co ważne, włosy trzeba myć tak często, jak tego potrzebują. By zachować ich ładny wygląd jak najdłużej, warto spłukiwać je chłodną wodą.

3. Trzymaj się ciepło - czyli nie rezygnuj zimą z noszenia czapki!

Rezygnacja z noszenia czapki na rzecz zachowania idealnie ułożonej fryzury podczas mroźnych dni, gdy temperatura spada poniżej zera, nie jest dobrym pomysłem. Niskie temperatury mogą negatywnie wpłynąć na strukturę włosów, a w najgorszym przypadku spowodować ich wypadanie. Okryciom głowy o tej porze roku, mówimy stanowcze tak. Zimą, nasze włosy potrzebują większej troski jeszcze bardziej niż latem. Regularna pielęgnacja, wzmocni je i pozwoli zachować w doskonałej kondycji. Dodatkowo, możemy zastosować suplementację diety, np. Innovum Beauty Shot (Olimp Labs), który ma w sobie kolagen, biotyna i kwas hialuronowy.