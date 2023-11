Wysoko zaczesany kucyk to hit! Bez względu na to, czy masz bardzo długie włosy jak Ariana Grande czy krótkie jak Hailey Bieber, możesz nosić wysokie kucyki. To wyjątkowo proste uczesanie, które każda kobieta bez żadnego problemu samodzielnie wykona w domu. Co więcej, jest idealne na co dzień i na wyjątkowe okazje, co udowadniają gwiazdy. Zobaczcie poniżej, kto i jak nosi wysokie kucyki!

