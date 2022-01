Izabela Janachowska w skarpetkach za ponad 800 złotych! Nowe zdjęcia paparazzi

Izabela Janachowska już niebawem będzie jedną z największych gwiazd telewizji Polsat i od września widzowie "Tańca z Gwiazdami" zobaczą tancerkę w roli prowadzącej. To nie jedyny nowy projekt gwiazdy programów o tematyce ślubnej! Izabela Janachowska przygotowuje coś specjalnego, a tymczasem w wolnym czasie znajduje chwilę na aktywność sportową. Paparazzi przyłapali gwiazdę, jak po joggingu wstąpiła do piekarni. Zobaczcie, co kupiła... Izabela Janachowska w sportowej stylizacji wybrała się po bułki! O Izabeli Janachowskiej w ostatnim czasie jest głóśno ze względu na pożegnanie ze stacją TVN i ogłoszenie współpracy z Polsatem. Gwiazda, która jeszcze kilka lat temu brała udział w "Tańcu z gwiazdami" w roli tancerki w nowej edycji została prowadzącą i na zmianę z Pauliną Sykut-Jeżyną będą pojawiać się w tanecznym show. Izabela Janachowska stale rozwija też swój biznes związany z branżą weselną, a poza tym jest zapracowaną mamą, której jednak udaje się znaleźć czas dla siebie. Zobaczcie sami... Zobacz także: Izabela Janachowska na zakupach z prywatnym szoferem. Nowe zdjęcia paparazzi gwiazdy Paparazzi przyłapali gwiazdę po wyjściu z piekarni. Wygląda na to, że Izabela Janachowska po joggingu zdecydowała się zrobić drobne zakupi i odjechała do domu luksusowym samochodem, Bentleyem, którego wartość szacuje się na ponad milion złotych. Izabela Janachowska zdecydowała się na sportową stylizację w kolorze zgaszonego różu. Trzeba przyznać, że nawet w tak prostym zestawie i bez grama makijażu gwiazda wygląda doskonale. Szukasz wygodnej, sportowej stylizacji, w której będziesz czuła się wyjątkowo? Użyj do Answear kod rabatowy i wybierz ubrania, w których będziesz czuła się pięknie i komfortowo....