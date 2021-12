Anna Lewandowska uwielbia wygodne i luźne ubrania. Żona Roberta Lewandowskiego tym razem postawiła na bardzo swobodną stylizację z rockowym pazurem. Listopadowa aura w Warszawie sprzyja noszeniu kozaków, które Anna Lewandowska zestawiła ze stylową skórzaną kurtką. Taki zestaw to absolutny must-have kobiecej szafy idealny na każdą okazję! Żona Roberta Lewandowskiego za swój niepozorny, klasyczny zestaw zapłaciła ponad 40 tysięcy złotych! Jak Wam się podoba w takim wydaniu? Anna Lewandowska w rockowym wydaniu! Ta kurtka to obowiązkowy klasyk Anna Lewandowska w racji swojego sportowego ducha na co dzień zdecydowanie wybiera luźne i wygodne ubrania. Gwiazda szpilki zakłada tylko na ważne okazje czy randki z mężem , zaś w codziennym wydaniu uwielbia adidasy, stylowe botki czy kozaki na niewielkim obcasie. Anna Lewandowska podczas zakupów w Warszawie została przyłapana przez paparazzi. Trzeba przyznać, że żona Roberta Lewandowskiego zachwyca stylem i dopasowaniem poszczególnych elementów swojego zestawu. W tym przypadku nie chodzi tylko o kolory, ale także o faktury. Poszczególne części garderoby żony Roberta Lewandowskiego robią wrażenie nie tylko tym, jak wyglądają, ale ile kosztują! Zobacz także: Anna Lewandowska wyjechała na wakacje bez męża i dzieci! Wpadła w pułapkę idealnych zdjęć? Anna Lewandowska postawiła na klasyczną czerń. Piękne złote kolczyki przełamują kolorystykę stylizacji, zaś największą rolę odgrywają tutaj nietypowe kształty i materiały. Bluzka Ani, marszczona przy dekolcie stanowi idealne tło do zachwycającej ramoneski z bardzo szerokimi ramionami. Ten wzór, choć dodaje objętości ramionom, zwęża się ku dołowi i doskonale podkreśla talię. Kurta zdecydowanie należy do ulubionych Ani Lewandowskiej, gwiazda bardzo często wybiera ją do swoich stylizacji. Ramoneska jest...