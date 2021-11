Izabela Janachowska w stylizacji od Prady za 25,5 tysiąca złotych idzie na zakupy ZDJĘCIA PAPARAZZI

Izabela Janachowska na co dzień uwielbia nosić się luźno i wygodnie. Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" bardzo dba o styl i spójność swoich stylizacji. Tym razem gwiazda postawiła na ponadczasową szarość, która zawsze wygląda modnie. Izabela Janachowska została przyłapana na ulicach Warszawy podczas robienia zakupów, jej ciekawa, szara stylizacja przyciąga wzrok, jednak jeszcze bardziej uwagę skupiają loga wytłoczone na poszczególnych elementach garderoby. Niemal na każdym widać logo Prady, w którą Izabela ubrała się od stóp do głów. Całość jej stylizacji kosztuje około 25,5 tysiąca złotych!

Izabela Janachowska ubiera się u Prady. Zachwyca codzienną stylizacją?

Izabela Janachowska doskonale radzi sobie z tworzeniem efektownych stylizacji. Nie od dziś wiadomo, że prowadząca "Taniec z Gwiazdami" to estetka, która uwielbia modowe marki. Furorę w sieci robią więc stylizacje Izabeli za niebagatelne sumy, a szerokim echem odbił się także fakt, że gwiazda uwielbia ubierać swojego dwuletniego syna u znanych projektantów. Choć Izabela Janachowska uwielbia błyszczeć i zaskakiwać fanów bardzo barwnymi i efektownymi kreacjami, tym razem postawiła na szarość. Trzeba przyznać, że wyszło bardzo stylowo i ponadczasowo!

Izabela Janachowska na zakupy wybrała się w płaskich butach typu mokasyny. Ten efektowny i z pewnością wygodny model od Prady kosztuje 3400 złotych. Klasyczna czerń doskonale współgra z resztą zestawu, czyli obcisłymi rurkami i szeroką, wełnianą kurtką-koszulą. Ten model to absolutny must have na jesień, który u Prady kosztuje 13 000 złotych. Do tego gwiazda dobrała torebkę, także od Prady, która wspaniale rozjaśniła szaro-czarną stylizację. Kryształki, którymi wysadzany jest ten model, pięknie lśnią i swoje kosztują... Ten model kosztuje 8 153 złote.

Jakby tego było mało, Izabela Janachowska postanowiła dobrać do swojej stylizacji także dodatki od Prady. Czapka, którą ma na głowie to klasyczny, wełniany model, który kosztuje 2000 złotych. Warto zwrócić uwagę, że czapka jest w tym samym kolorze, co spodnie. Co za dobranie!

Izabela Janachowska na co dzień woli ubierać się luźno. Fani raczej nie znają takiego wydania prowadzącej "Taniec z Gwiazdami". Tymczasem Izabela Janachowska gdy tylko może odpocząć od telewizyjnych makijaży i stylizacji, chętnie z tego korzysta. Przypuszczalibyście, że szara, codzienna stylizacja tancerki może kosztować prawie 30 tysięcy złotych?