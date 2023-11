1 z 15

Iga Lis nas zaskakuje. Czy pamiętacie, żebyście w wieku 17 lat mieli na tyle zaawansowane wyczucie stylu, że nosiliście najgorętsze trendy prosto z ulic Londynu czy Paryża? No właśnie.

Młoda modelka pokazała się w looku, w który włączyła najgorętszy trend sezonu. Proste połączenie czarnych spodni i białego podkoszulka Iga podkręciła zsuwając swoją oversize'ową denimową kurtkę z jednego ramienia. Anglojęzyczna prasa okrzyknęła ten look mianem „off the shoulder look", czyli look zsunięty z ramion.

Więcej: Żyć nie umierać! Iga Lis wróciła z wakacji i… pokazała nową torebkę! Jak bardzo drogą? ZDJĘCIA

Podobnie jak noszenie sandałków na szpilce w zimie... przyznajemy szczerze, ten gorący look sprawia, że idea stroju wierzchniego – ochrona przed zimnem – staje się kompletnie bez sensu. Ale mimo to płaszcze, kurtki i bluzy zrzucone z ramion zobaczycie nie tylko w każdej street-style'owej galerii z tygodnia mody ale też na Rihannie, Kendall Jenner, Gigi Hadid i Kim Kardashian – czyli praktycznie na każdym, kto ma dzisiaj w modzie cokolwiek do powiedzenia.

Zobacz też: Marina w kontrowersyjnej stylizacji pod DDTVN! Zobaczcie jej oryginalne buty i obcasy z zapalniczki!

Chociaż po raz pierwszy ten trend pojawił się na ulicach tygodni mody, jego oryginalnym źródłem jest bez wątpienia pokaz Balenciagi na sezon jesień/zima 16. Ten pozornie wyluzowany – serio, wymaga on naprawdę dużej ilości treningu i ostrożności – look znajduje naśladowców praktycznie w każdej modowej stolicy.

Więcej: Iga Lis świętowała 17. urodziny z rodziną! Miała BARDZO DROGIE buty...

Z okazji dołączenia Igi Lis do entuzjastów tego nonszalanckiego looku – no i z powodu całej masy kompletnie świeżych, jesiennych looków na półkach sieciówek, zebraliśmy dla Was 14 rzeczy z nowych kolekcji, które będą wyglądały fenomenalnie jeśli zsuniecie je z ramion. Pora zacząć planować jesienną garderobę – zapraszamy do galerii!