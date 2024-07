5 z 5

Ale zaraz, zaraz. Czy tylko my mamy deja vu? Wczorajsza stylizacja 17-letniej modelki jest niemalże identyczna, co jej look z urodzin – na które Iga wybrała się z tatą i siostrą Polą do tej samej restauracji. Historia lubi się powtarzać ;). Ten sam pasek, jeansy, buty – tym razem Iga postawiła na inną górę i… nową, czarną torebkę od Balenciagi. Ten model można kupić za... 3650 złotych!