Nieczęsto kończy się 17 lat! Wie coś o tym Iga Lis, która ostatniej niedzieli świętowała swoje urodziny w gronie najbliższych. Na swoich kanałach społecznościowych nastoletnia modelka pokazała przebłyski ze swoich urodzinowych celebracji.

Wygląda na to, że Iga bawiła się szampańsko ze swoją rodziną i znajomymi. Ale nie zapominajmy, że w urodzinach – zupełnie jak w Bożym Narodzeniu – najważniejsze są prezenty! Wygląda na to, że zakochana w modzie Iga dostała kultową parę butów legendarnej włoskiej marki.

