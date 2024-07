Delikatna kreska na oku to pomysł na codzienny naturalny makijaż. Umiejętnie pomalowane oko kredką, cieniem albo eyelinerem w żelu lub pisaku optycznie powiększy oczy i podkreśli ich kształt. Kreska może być także uzupełnieniem mocnego wieczorowego makijażu.

Panie, które nie mają cierpliwości do codziennego malowania kreski, mogą skorzystać z makijażu permanentnego oka. Efekt utrzymuje się od 2 do 5 lat.

Kreski na oczach – rodzaje kosmetyków do makijażu oczu

Najpopularniejsze kosmetyki do malowania kreski to kredka do oczu, cienie do powiek oraz eyelinery: żelowe i w pisaku. Do wykonania makijażu przyda się także cienki skośny pędzelek do nakładania kosmetyku lub rozcierania granic kreski, aby wyglądała bardziej naturalnie.

Miękkie kredki do oczu

Kredka do oczu powinna być miękka i naostrzona. Kosmetyk nie osypuje się, co ułatwia aplikację. Kredki polecane są osobom, które jeszcze nie mają wprawy w wykonywaniu precyzyjnego makijażu. Namalowaną kreskę można w każdej chwili rozetrzeć, co daje bardziej naturalny efekt oraz zaciera nierówności. Aby make-up utrzymał się cały dzień, najlepiej wybierać wodoodporne kredki do oczu.

Cienie do powiek w kremie i sypkie

Makijaż oczu można także wykonać cieniem do powiek. Do precyzyjnej aplikacji sypkich kosmetyków służy cienki skośny pędzelek z naturalnego włosia. Cienie w kremie łatwiej będzie nałożyć pędzlem z syntetycznymi włoskami.

Eyelinery w żelu, płynie i pisaku

Kreskę na oku dla początkujących najłatwiej będzie wykonać eyelinerem w pisaku. Panie, które są bardziej wprawione w makijażu, mogą użyć kosmetyku w żelu lub płynie, który nakłada się specjalnym cienkim pędzlem. Za pomocą eyelinera można zrobić bardzo precyzyjną i ostro zakończoną kreskę. Aby ułatwić sobie aplikację kosmetyku na górnej powiece, tuż nad rzęsami maluje się kropki, które potem łączy się w jedną linię.

Kreska na oczach – komu pasuje?

Umiejętnie wykonana kreska na oku pasuje do każdego typu urody. Podkreślenie górnej linii rzęs optycznie powiększa oko i nadaje spojrzeniu wyrazistości. Najwięcej problemów w malowaniu kreski przysparza opadająca powieka, ale jest kilka trików, które ułatwiają wykonanie makijażu. Jednym z nich jest robienie make-upu na otwartym oku.