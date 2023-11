1 z 6

Julia Wieniawa i Antoni Królikowski niedawno spędzili krótki urlop w Dubaju. To tam odpoczywali od plotek na temat kryzysu. Niektórzy mówią zaś wprost - że to właśnie tam ratowali swój związek! W sieci para pokazywała mnóstwo uroczych zdjęć. My zaś wiemy, w którym hotelu się zatrzymali. To oczywiście pięciogwiazdkowy hotel Atlantis The Palm! Cena za jedną noc? Minimum 1000 zł! Zobaczcie piękne wnętrza, w których odpoczywali Julia i Antek!

Zobacz: Julia Wieniawa na wakacjach spełnia swoje największe marzenia! Kupiła torebkę wartą ponad...