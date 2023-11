2 z 4

Julia Wieniawa odpoczywa właśnie ze swoim chłopakiem na wakacjach. Antek Królikowski porwał ją do Dubaju. Zakochani korzystają ze wszelkich luksusów. Para znalazła też chwilę na wspólne zakupy. Julia Wieniawa spełniła swoje największe marzenie i upolowała torebkę Diora, o której marzyła od dawna. Kosztowało ją to ponad 10 tysięcy złotych! Zobaczcie następny slajd, aby przekonać się, czy to cacko jest warte swojej ceny.

