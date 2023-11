Reklama

Ile kosztuje noc w Hotelu Plaza, w którym Kevin spędził święta sam w Nowym Jorku? Sprawdziliśmy ceny! Znaleźliśmy też ofertę specjalną - dla wielbicieli filmu!

Hotel, położony tuż przy rogu Central Parku i najbardziej reprezentacyjnej (a równocześnie najdroższej) ulicy Nowego Jorku - Piątej Alei, to marzenie wielu. Symbol nowojorskiego blichtru, ale też niemal dowód przynależności do elit. Tu bowiem nocują ci, którzy naprawdę liczą się w świecie polityki, sportu, mody, muzyki, sztuki, czy filmu...

A skoro przy filmie jesteśmy, chyba nikt tak nie rozreklamował tego luksusowego hotelu bardziej wśród Polaków, jak właśnie Kevin. Rezolutny chłopak tu właśnie trafił w drugiej części swoich filmowych przygód pt. "Kevin sam w Nowym Jorku".

kadr z filmu

Z myślą o fanach Kevina i świątecznych noworocznych klimatów hotel przygotował specjalną ofertę "Pakiet Kevin sam w Nowym Jorku" (dokładnie "Home Alone 2 Package: Escape to New York"). I co roku przedstawia jej kolejną wersję. Co przygotował tym razem?

Zamelduj się u nas i ciesz filmowym klimatem od samego przyjazdu. Gdy znajdziesz się już w swoim przytulnym pokoju w stylu Kevina, zadzwoń po swoją czubatą porcję lodów, którą przyniesiemy Ci do łóżka - zachęca hotel.

East News

W zestawie dostaniemy bon do odwiedzanego przez Kevina w filmie sklepu z zabawkami FAO Schwarz, a nawet ekspresową wejściówkę do Rockefeller Center, dzięki której ominiemy kolejkę. A do tego puszkę farby (jak w filmie) i filmowy plecak!

Oferta jest ważna od 23 grudnia. Cena? Zaczyna się od 680 dolarów, czyli trochę ponad 2.5 tys. za nocleg. Ale to i tak nie najdrożej. Np. oferty sylwestrowe w hotelu zaczynają się od 1200 dolarów, czyli 4.5 tys. zł za noc.

East News

W zamian możemy poczuć się kilka dni nie tylko jak filmowy Kevin, ale jak prawdziwi możni tego świata. Niewiele jest bowiem hoteli na Ziemi, które gościły tyle głów państw, najważniejszych polityków, najwybitniejszych artystów, najbardziej kasowych celebrytów. I nie ma chyba dnia, by nie gościła tu jakaś znana osoba.

kadr z filmu

O tym kogo można tu spotkać przekonał się sam Kevin, który w środku trafił na Donalda Traumpa - wówczas nowojorskiego bogacza i celebrytę, dziś prezydenta Stanów Zjednoczonych. I nie był to przypadek. Trump bywał tu częstwo - w hotelu Plaza brał nawet ślub z jedną ze swoich żon, Marlą. Zobaczcie zdjecie z 1993 roku:

East News

Wnętrza, które możemy podziwiać w hotelu, są dziełem sztuki samym w sobie. I kosztują tyle, co dzieła sztuki z najwyższej półki. Znajdujący się w penthousie budynku apartament należący do znanego projektanta Tommy'ego Hilfigera wyceniono np. na 50 mln dolarów!

East News

I jakoś się nie nie dziwimy specjalnie tej cenie...

East News

Zresztą hotel ciągle inspiruje... Np. fotografów mody - jak w tym przypadku, gdzie pokój w hotelu Plaza posłużył za plan do sesji modowej z Emily Ratajkowski.

East News

To, co należy wziąć pod uwagę rozważając dość wysoką cenę noclegu, to widok, zdecydowanie wart każdych pieniędzy. Z jednej strony Central Park, z drugiej Piąta Aleja i wspaniała panorama wieżowców Manhattanu...

East News

Być może z tego samego okna ogladali Piątą Aleję Beatlesi, kiedy w 1964 roku, podczas krótkiego tournee po Stanach ulokowali się hotelu Plaza.

East News

Przekonani?