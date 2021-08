"Hotel Paradise": Luiza w ultra kobiecej sukience z Zary. W tym każda kobieta wygląda jak milion dolarów. 

Sonia z "Hotelu Paradise" to jedna z najlepiej ubierających się uczestniczek show TVN7. Sonia chwali się swoimi nowymi stylizacjami na Instagramie, dzięki czemu zdobywa tysiące polubień i dziesiątki komentarzy. Jej jedna z najnowszych stylizacji wzbudziła również nasze zainteresowanie. Mowa o typowo jesiennym looku z brązowymi i karmelowymi kolorami w roli głównej. Dlaczego to właśnie ten look zainteresował nas najbardziej? Sprawdźcie poniżej. Zobacz także: Wyprzedaże Zara 2020. Płaszcz Ani Lewandowskiej kupicie za 119 złotych! Jest niemal identyczny Sonia z "Hotelu Paradise" postawiła na klasyczny karmelowy płaszcz z Zary, który zestawiła z panterkową falbaniastą sukienką marki Sheila. Całość uzupełniła dodatkami - brązowymi muszkieterkami na stabilnym słupku marki Amell (350 zł oraz luksusowym dodatkiem - torebką Louis Vuitton (ok. 6 tys. zł). Look w całości prezentował się niezwykle elegancko, ale i kobieco. Czy wy też uważacie, że Sonia to jedna z najbardziej stylowych uczestniczek programu "Hotel Paradise"? Sukienka, którą wybrała Sonia, to model Wild Look marki Sheila. Sukienka jest niezwykle kobieca i wpadnie w oko miłośniczkom zwierzęcych motywów, marszczeń i falban. Kosztuje 419 złotych. Sonia z "Hotelu Paradise" zdecydowała się na wysokie brązowe kowbojki marki Amell za 350 złotych. Ten model dzięki Soni stał się bardzo popularny i niestety nie jest już dostępny w sprzedaży. Taki look Soni na jesień to prawdziwy hit! Wybierając ubrania i dodatki na jesień, tak jak Sonia, postaw na uniwersalne brązy, beże i karmele.