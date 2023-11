Katarzyna Cichopek długą przerwę świąteczną spędziła wraz z rodziną w Zakopanym. Zimowe krajobrazy okazały się idealnym tłem do zdjęć jej najnowszych stylizacji. Jedna z nich, z panterkową sukienką w roli głównej, przyciągnęła naszą uwagę. To prawdziwy hit sezonu, pochodzi od polskiej marki, ale my znaleźliśmy niemal identyczną na aktualnych przecenach w H&M. Kosztuje grosze, zobaczcie sami!

Katarzyna Cichopek w super modnej sukience w panterkę

Katarzyna Cichopek od jakiegoś czasu wrzuca na swój Instagram coraz więcej zdjęć w modnych i wyszukanych ubraniach, ale naszym zdaniem jest prawdziwą królową sukienek! Stawia przede wszystkim na polskie marki i bardzo kobiece fasony, nawet zimą w górach, oprócz strojów narciarskich, na swoim Instagramie umieściła także stylizacje w sukienkach. Nam przypadła do gustu mini w panterkę, która jest prawdziwym hitem Instagrama! Zobaczcie jak prezentuje się w niej aktorka.

Żona Marcina Hakiela doskonale orientuje się w trendach i wie, że cętki od paru lat nie schodzą z listy najmodniejszych printów sezonu! Aktorka często wybiera ten print - to ponadczasowy wzór, który warto mieć w szafie. Sukienka, którą wybrała tym razem, to polska marka La Gabrielle i jest aktualnie przeceniona - kosztuje 272 zł (wcześniej 389 zł). Jeśli to dla Was za dużo - nic straconego - znaleźliśmy niemal identyczną w popularnej sieciówce H&M za jedyne 39 zł!

Ten model to prawdziwa perełka wyprzedaży, sukienka wprost idealnie maskuje mankamenty sylwetki czy wystający brzuszek. Na zimowych wyprzedaży w H&M kupicie ją teraz za 39,99 zł (przeceniona z 79,99 zł). Jest bardzo uniwersalna - nie dość, że będzie niezastąpiona na co dzień z kowbojkami i skórzaną ramoneską to założycie ją na każdą karnawałową imprezę - wystarczy dodać złote szpilki i biżuterię! Zwierzęce wzory to prawdziwy hit i z pewnością warto mieć w swojej szafie coś w tym deseniu a jeśli wolicie bardziej przylegające do ciała fasony to w H&M znajdziecie również model poniżej za 29 zł!

Fanki nieco bardziej seksownych fasonów będą zachwycone tym modelem - sukienka mini w zwierzęcy wzór z ozdobnym suwakiem kupicie również na wyprzedaży w H&M, aktualnie kosztuje 29,99 zł (przeceniona z 69,99 zł). Skusicie się?