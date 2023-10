Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się w 2005 roku w "Tańcu z gwiazdami". Wtedy tancerz spodziewał się zobaczyć wielką gwiazdę, a jak zdradził Party.pl przyszła skromna dziewczyna. Dziś już wiadomo, że związek Cichopek i Hakiela dobiegł końca. Ale jak zaczęła się ich wielka miłość, która trwała 17 lat?

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel o początkach związku

W "Tańcu z Gwiazdami" szybko okazało się, że są parą, w co wielu wątpiło. W mediach pojawiły się plotki, że ich związek został wykreowany jedynie na potrzeby tanecznego show. Te domysły nie cichły nawet, kiedy para wgrała "Taniec z gwiazdami". Potem okazało się, że Marcin Hakiel zrezygnował z udziału w kolejnej edycji. To wtedy stało się jasne, że to coś poważnego!

Ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

20 września 2008 Kasia Cichopek i Marcin Hakiel wzięli ślub. W 2009 roku przyszedł na świat ich syn Adam, a w 2013 córka Helenka. Od początku ich związku wielokrotnie pojawiały się plotki o kryzysie w małżeństwie Hakielów, ale para zawsze je dementowała. Byli jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu, więc ogromnym zaskoczeniem jest informacja o rozstaniu pary!

Zobaczcie, jak wspominali początki związku!

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel w "Tańcu z gwiazdami" w 2005 roku - wywalczyli nie tylko Kryształową Kulę, sympatię widzów, ale przede wszystkim miłość. Dziś ich związek to już przeszłość.