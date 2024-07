Brokatowy eyeliner i brokat na powieki to popularne sposoby na wyrazisty makijaż. Pasuje głównie do wieczorowych stylizacji. Pod sypki brokat najlepiej nałożyć bazę, zwaną też klejem, żel lub cienie w kremie.

Reklama

Błyszczący, brokatowy make-up rozświetli stylizację i nada jej charakter. Brokatowy eyeliner w wersji na dzień można nałożyć np. na czarną kreskę wykonaną zwykłym eyelinerem. Na wieczorne wyjścia sprawdzi się natomiast brokat nałożony na całą powiekę.

Rodzaje brokatu na powieki

W sprzedaży są dostępne dwa główne rodzaje brokatowych dodatków do makijażu. Pyłek z brokatem to przeznaczony specjalnie do makijażu kosmetyk. Można go użyć np. do rozświetlenia zewnętrznego kącika oka. Zwykły brokat, do kupienia np. w sklepie papierniczym, jest dostępny w wielu kolorach. To wyróżnia go na tle sypkiego, który ma nieco mniej rozbudowaną paletę kolorystyczną.

Jak nakładać brokat na powieki?

Brokat można nałożyć na całą powiekę – będzie wtedy dominującym elementem makijażu. Położony przy wewnętrznym lub zewnętrznym kąciku oka, rozświetli je. Można go też kłaść tylko na dolną powiekę lub na środek powieki górnej (ruchomej). Brokat nadaje się także do użycia go w formie eyelinera. Warto wiedzieć, że:

Zobacz także

przed położeniem sypkiego dodatku koniecznie trzeba odtłuścić powiekę, dzięki temu makijaż będzie się lepiej trzymał, a brokat na ruchomej powiece nie zbije się w grudki;

bazą pod brokat mogą być cienie w kremie , żel, baza (inaczej zwana klejem) dostępna w słoiczku lub w eyelinerze; niektóre kleje są wodoodporne, można je też nakładać na usta, aby i na nich wysypać brokatowy pyłek;

, żel, baza (inaczej zwana klejem) dostępna w słoiczku lub w eyelinerze; niektóre kleje są wodoodporne, można je też nakładać na usta, aby i na nich wysypać brokatowy pyłek; na pędzel lub palec nie należy nabierać zbyt dużej ilości brokatu , ponieważ istnieje duże ryzyko, że się osypie; zamiast tego lepiej nałożyć kilka warstw pyłku;

, ponieważ istnieje duże ryzyko, że się osypie; zamiast tego lepiej nałożyć kilka warstw pyłku; jeśli nabraliśmy zbyt dużo brokatu, można pozbyć się jego nadmiaru, stukając w pędzel;

palec bądź pędzel warto lekko zwilżyć, by pyłek nie osypał się, zanim zostanie nałożony na powiekę.

Brokatowy eyeliner – jak go użyć?

Kolejnym sposobem na błyszczący makijaż jest brokatowy eyeliner. Przy jego użyciu nawet niedoświadczone osoby mogą uniknąć osypywania się pyłku. Pisaki z brokatem są mocno napigmentowane kolorem (tzn. efekt po ich nałożeniu jest intensywny). Pozwalają na wykonanie wyraźnej kreski. Przed użyciem eyeliner należy wstrząsnąć, aby brokat równomiernie rozłożył się na pędzelku. Subtelna kreska powstanie, jeśli namalujemy ją samą końcówką pędzelka. Użycie bocznej strony pędzla pozwoli na uzyskanie bardziej wyrazistego efektu i przyciągnie spojrzenia.

Reklama

Do jakiego makijażu pasuje brokatowy eyeliner?

Eyeliner z brokatem doskonale prezentuje się w połączeniu z matowymi cieniami do powiek. Kreska z błyszczącymi iskierkami podkreśli ich barwę i wydobędzie blask. Czarny brokatowy eyeliner będzie bardziej widoczny, jeśli nałożymy go na kreskę nałożoną zwykłą kredką do oczu, bez drobinek. W sprzedaży są dostępne eyelinery z brokatem w metalicznych kolorach. Warto zarezerwować je na specjalne okazje i wieczorne wyjścia. Idealnie podkreślą prostotę np. małej czarnej.