Cera ma ogromny wpływ na to, jak prezentuje się makijaż. Niestety nawet przy odpowiedniej pielęgnacji zdarza się, że pojawiają się na niej wypryski. Wtedy lekkie, rozświetlające podkłady lepiej zastąpić czymś kryjącym o matowym wykończeniu.

Podkład do zadań specjalnych z Rossmanna

Z takich właściwości słynie podkład Infallible 24 H Matte Cover marki L’Oreal Paris, który teraz dostępny jest w Rossmannie jedynie za 35,99 zł (cena regularna to 64,99 zł). Fluid świetnie radzi sobie nawet w trudnych, awaryjnych sytuacjach. Bez trudu pokrywa wszystkie zaczerwienienia i wypryski już po nałożeniu jednej warstwy. Nie tworzy przy tym jednak efektu maski. Ma ładne matowe wykończenie i dobrze się utrzymuje, przez co nie trzeba go przypudrowywać. Nałożony rano nie wymaga praktycznie żadnych poprawek w ciągu dnia. Podczas jego testowania ani razu nie zwarzył mi się również na twarzy i nie starł. Po kilku godzinach noszenia delikatnie się jednak utlenia. Nadaje się do codziennego użytku, ale z uwagi na to, że jest dość ciężki lepiej robić sobie przerwy w używaniu go. Ma też tendencję do lekkiego wysuszania skóry, dlatego na pewno bardziej przypadnie do gustu posiadaczką cer normalnych, mieszanych i tłustych.

Zamknięty jest w wygodnej tubce, przez co nie ma opcji, żeby się potłukł w porannym pośpiechu. Łatwo się rozprowadza za pomocą beauty blendera i pędzla do podkładu oraz jest bardzo wydajny. Plusem jest też to, że występuje w naprawdę wielu wariantach kolorystycznych, dzięki czemu nie ma problemu z dobraniem odpowiedniego odcienia. Na wizażu zebrał aż 548 recenzji! Finalnie został oceniony na 4/5.

„W czasach, gdy moja cera sprawiała mi sporo kłopotów z nadprodukcją sebum, ten podkład był moim wybawieniem. Efekt matujący był lepszy, niż po każdym innym kosmetyku tego typu. Nie zatyka porów, bardzo trwały, dobrze dopasowuje się do kolorytu twarzy, świetnie się nakłada."

„Jest zdecydowanie moim najlepszym podkładem. Spełnia swoje zadanie. Na długo matuje skórę i jest na tyle dobrze kryjący, że nie wymaga używania korektora. Plusem jest też jego wydajność.”

„Uwielbiam używać go do dziennego makijażu. Położony na skórę, idealnie się w nią wtapia, a jednocześnie sprawia, że inne produkty, takie jak bronzer czy rozświetlacz nakładane na niego bezpośrednio, wyglądają niesamowicie naturalnie. Efekt matu utrzymuje się 6-8 godzin na mojej tłustej i problematycznej cerze, bez pudrowania. Wersja z pudrem trzyma się 12-14h.” - podsumowują wizażanki.