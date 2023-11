Czysta, promienna cera to najpiękniejsza ozdoba i… ważny element makijażu. A nawet istotny trend wśród wiosennych tendencji! Dlatego na kilka miesięcy odstawiamy podkłady matujące i zastępujemy je rozświetlającymi. Wybraliśmy siedem hitów!

Podkłady light

Aby efekt promiennej cery był zadowalający, podkład musi nie tylko rozświetlać, ale i ukrywać niedoskonałości, nie może być więc za bardzo transparentny. Do tego powinien być lekki, szybko stapiać się z cerą, nie reagować na wydzielanie sebum i dobrze znosić wysokie temperatury, bo przecież wiosną ciągle jesteśmy w ruchu! A do tego dopasowywać się do kolorytu karnacji… Dużo tego? W naszej galerii zobaczysz siedem podkładów, które nigdy nas nie zawiodły!

Zanim udasz się na zakupy sprawdź, jak dobrać podkład do swojej cery.